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سقوط لصوص صندوق جمع الملبوسات في قبضة شرطة الرياض

منذ ساعة
1748
سقوط لصوص صندوق جمع الملبوسات في قبضة شرطة الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من تحديد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم، مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلاً طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

شرطة الرياض
الإجراءات النظامية
صندوق جمع الملبوسات

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
غير صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ........
هلالي مضغوط
ايو اربعه من أضعف الأندية وجاي تلمع النادي ترى خلاص تعبنا من الإعلام المظلل
فهاد
طلال الغامدي دعواتك فوز النصر الليلة ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..

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