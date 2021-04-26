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الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

منذ ساعة
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الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

الرياض (صدى):
استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم سموه لأمير دولة قطر دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -، لزيارة المملكة العربية السعودية، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل صاحب السمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود

الدوحة
أمير قطر
الملك سلمان بن عبدالعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127360
منذ ساعة
كفو باالجميع ، حفظهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
غير صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ........
هلالي مضغوط
ايو اربعه من أضعف الأندية وجاي تلمع النادي ترى خلاص تعبنا من الإعلام المظلل
فهاد
طلال الغامدي دعواتك فوز النصر الليلة ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..

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