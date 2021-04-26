شاهد.. كاريلي: بيرجوفيتش لا يناسب الاتحاد.. وسنقاتل على تحقيق الدوري

نواف السالم (صدى):
قال فابيو كاريلي مدرب الاتحاد، أن فريقه سيحقق الدوري في حال تعادل الشباب والهلال في الجولة القادمة.
وأوضح كاريلي" أنه من الممكن الفوز بلقب الدوري حتى إذا حدث تعادل في النقاط بين الشباب والهلال، لكن لاتوجد مباراة ليلعبوها أمام بعضهم البعض في المباريات المتبقية، وبالنسبة لنا نمتلك إربعة مباريات متبقي، والهلال يملك خمسة مباريات لمشاركته في دوري أبطال آسيا" ٠
وتابع "أظن أن مباراة الهلال ستلعب في السابع من شهر مايو المقبل إذا حدث تعادل بين الفريقين في المباراة، أرى أن فرصتنا ستصبح كبيرة للغاية في تحقيق اللقب"٠
وأضاف" كل ما سنفكر فيه هو القتال في هذه المباريات من أجل الوصول إلى هدفنا "، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع الإدارة بخصوص التجديد .
وأردف " فريق الاتحاد قوي ولن أرضى إلا بلاعبين ذو إمكانيات عالية في حال استمراري وسأقاتل من أجل هذا الأمر، وجمهور الاتحاد شغوف ومميز ، وفي مباراة الشباب التي حضر فيها الجماهير كنت متفاجئ بسبب ان الفريق في المراكز المتأخره وحضر 28 الف مشجع
وأكد مدرب الاتحاد أن بيرجوفيتش لا يناسب الاتحاد ، مبينا أن لاعب يعتمد على العرضيات .