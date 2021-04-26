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مدرب أجمك: الهلال من أقوى الأندية والمواجهة ستكون صعبة

منذ 22 دقيقة
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مدرب أجمك: الهلال من أقوى الأندية والمواجهة ستكون صعبة

ماجد محمد (صدى):
قال المدير الفني لفريق أجمك الأوزبكي قاسيموف، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال ستكون صعبة، ويجب أن يحقق الفوز بعدما أصبحت جميع الفرص متساوية.

وأوضح قاسيموف خلال المؤتمر الصحفي مدرب أجمك الأوزبكي: الهلال من أقوى أندية آسيا، وفي مواجهته الماضية اعتمد على الهجوم وواجه دفاعا قويا من فريقه الذي استغل المرتدات.

وأضاف: "علينا أن نحقق الانتصار في هذه المباراة، قد يحدث أي شي، والأمر يعتمد أيضا على الحظ أحيانا في كرة القدم، لقاء الغد مهم جداً بالنسبة لنا، حالياً جميع الفرص متساوية للوصول إلى المركز الأول".

وأكد :"خسارتنا ستجعلنا خارج دائرة المرشحين للتأهل، لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

الهلال
مدرب أجمك
أندية آسيا

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