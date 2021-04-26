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بالفيديو .. تفاصيل قصف الكعبة وإحراق أستارها على يد الحاميات التركية

منذ ساعة
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بالفيديو .. تفاصيل قصف الكعبة وإحراق أستارها على يد الحاميات التركية

مكة المكرمة (صدى):
روى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، كيف قصفت الحاميات التركية الكعبة وأحرقت أستارها، في الوقت الذي قرر فيه أهل مكة الانتفاضة بوجه الدولة العُثمانية البائدة.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن عام 1334هـ شهد اشتباكات بين الحاميات التركية وأهل مكة، وقامت الحاميات بقصف بيوت الأهالي بالمدافع.

وامتدت خروقات الحاميات التركية حتى وصلت للكعبة حيث سقطت قذيفة بجوارها، ولم يكتفوا بذلك وأطلقوا قذيقة أخرى أحرقت ستائر الكعبة.

وأضاف أن المصلين تسلقوا الكعبة حينها لإطفاء النار، لكن الأتراك واصلوا الاعتداء، وألقوا قنبلة أخرى تجاه الكعبة، ونتج عن ذلك وفيات وأضرار بالكعبة.

الكعبة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الاتراك

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