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بالفيديو.. قصة مواطن تحدى الصعاب حتى أصبح عالم بارز في الكيمياء

منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. قصة مواطن تحدى الصعاب حتى أصبح عالم بارز في الكيمياء

الرياض (صدى):
تحدث ابراهيم عالم مدير عام مؤسسة عالم للبيئة عن سبب تفوقه في الكيمياء وكيف أصبح أحد علمائها البارزين، مشيرا إلى أنه رسب فيها في المرحلة الأولى من الجامعة.

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وقال مدير عام مؤسسة عالم للبيئة "كنت أطمح في الابتعاث بعد تخرجي من الثانوية ولكن البعثات كانت متوقفة، وكان أماممي خيار بالانضمام لكلية البترول بجامعة الملك فهد وتقدمت للاختيار واجتازته وبعدها المقابلة الشخصية وتم قبولي فيالجامعة وكانت تجربة رائعة"

وأضاف "في السنة الأولى كنت غير مهتم بالدراسة، أخذت "f" في الكيمياء والفيزياء، "D" في الرياضيات و"B" في التربية البدنية لأنني لم أتمكن من تعلم السباحة، وشعرت في الصدمة

وأكد إبراهيم عالم أن رسوبه في الكيمياء كان حافز لتفوقه وتحدى كل الصعاب، حيث علق قائلا" تحديت نفسي وبدأت في المذاكرة وكان أحد زملائي يشجعني حتى حصلت على الدرجات النهائية ووعدت نفسي أن أصبح بروفيسور في الكيمياء".

الكيمياء
أبراهيم عالم
كلية البترول

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9041
منذ 21 دقيقة
ولد حارتنا وابن جارنا وحبيب أهل الحارة كلهم والله حياك الله يا علم يا ابن العلم يا أحسن جيران وأحسن ناس

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د محمد ماجد بخش
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الملل
لم يخلق الله المراءة لهذا العمل يالله كيف تربي اولادها

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