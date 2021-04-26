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تركيا: نشيد بالقضاء السعودي ونحترم المحاكمات التي أجريت في قضية خاشقجي
منذ 59 دقيقة
2311
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أنقرة (صدى):
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن تركيا تحترم قرار المحكمة في السعودية وإجراءاتها في المحاكمات التي أجريت في قضية جمال خاشقجي.
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تركيا
خاشقجي
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9041
منذ 56 دقيقة
هو اعتذار مباشر منكم بسيط ومقتضب لأن إساءة إعلام تركيا لنا مست كل فرد منا وحقيقة انتظر اعتذار عام لكل سعودي من قبل تركيا يشملني على المستوى الشخصي الفردي الخاص
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9041
منذ 49 دقيقة
منذ سمح : " حزب الإخوان المسلمين " بدخول النصارى وغيرهم من الشيعة إلى حزبهم العام صارت التقية أحد أسلحة ومسلمات الحزب حيث يقول المثل من جاور القوم ٤٠ يوم صار منهم .
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9041
منذ 33 دقيقة
حتى الاعتراف بإبادة الأرمن لن يغير من الماضي أو يخدعنا في الحاضر بأن الطبخة المرسمة الموسعة قد ضاقت ذرعا وأجهدت أكلتها
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9041
منذ 7 دقائق
تركيا عليها تصحيح دستورها أولا لتنال ثقة العالم إجمع
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د محمد ماجد بخش
تركيا عليها تصحيح دستورها أولا لتنال ثقة العالم إجمع
د محمد ماجد بخش
شكله ماكل خمس وجبات يوميا
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