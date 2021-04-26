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الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة.. وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

منذ ساعة
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الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة.. وندعو الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

وكانت الوزارة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 958 حالة مؤكدة وتعافي 1047 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9657 حالة منها 1290 حالة حرجة.

وزارة الصحة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9041
منذ ساعة
قلقان معاكم والله العظيم .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تركيا عليها تصحيح دستورها أولا لتنال ثقة العالم إجمع
د محمد ماجد بخش
شكله ماكل خمس وجبات يوميا
د محمد ماجد بخش
هدية العيد إن شاء الله من كل مواطن لكم يا ٩٩٧ هي في تعاونا معاكم وإتباعنا للقواعد العامة للسلامة ومحاولة عدم إجهادكم وفوق ذلك...
د محمد ماجد بخش
يا مساء الإندومي
الملل
لم يخلق الله المراءة لهذا العمل يالله كيف تربي اولادها

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