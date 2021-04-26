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بالفيديو.. «السليمان» يوضح حكم من صام في بلد رُؤي فيه الهلال ثم سافر لآخر

منذ ساعة
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بالفيديو.. «السليمان» يوضح حكم من صام في بلد رُؤي فيه الهلال ثم سافر لآخر

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الاثنين، حكم من صام في بلد رُؤي فيه الهلال ثم سافر لبلد آخر تأخر فيه رؤية الهلال.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، وفقًا لمقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه للمسلم أن يصوم على صوم أهل بلده ولا يصوم على أهل بلد آخر؛ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر قال "صومكم يوم تصومون وحجكم يوم تحجون وفطركم يوم تفطرون".

وأشار "السليمان" إلى أن المسافر حكمه حكم البلد الذي يذهب إليه، فإذا كان مثلا في السعودية ثم انتقل إلى بلد آخر تأخرت فيه الرؤية فإنه يصوم على صومهم ويفطر على فطرهم، ولذلك إذا زاد عليه الشهر أكثر من ذلك ففي اليوم الأكثر من ثلاثين لا يصمه ولكن لا يظهر ذلك وإذا نقص عليه الشهر فليصمه في يوم آخر.

الهلال
البحوث العلمية والإفتاء
السليمان
الصيام

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