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الإيقاف يهدد 6 لاعبين في النصر

منذ 20 دقيقة
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الإيقاف يهدد 6 لاعبين في النصر

طلال الغامدي (صدى):
قالت مصادر أن ر المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرازيلي، مانو مينيز يشعر بحالة من القلق، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الوحدات الأردني.

وحذر مينيز كلاً من، عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، بيتروس أراخو، علي لاجامي، سامي النجعي، وعبد الله مادو من الحصول على أي بطاقات أمام الوحدات الأردني، وفقاً لـ"الرياضية".

وفي حال حصول السداسي المهدد بالايقاف على بطاقة صفراء خلال مواجهة الوحدات، سوف يتغيبون عن مواجهة السد القطري.

ومن المقرر أن يلتقي النصر أمام الوحدات، اليوم (الإثنين) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

النصر
الوحدات الأردني
مينيز

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د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

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