الإيقاف يهدد 6 لاعبين في النصر

طلال الغامدي (صدى):
قالت مصادر أن ر المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرازيلي، مانو مينيز يشعر بحالة من القلق، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الوحدات الأردني.
وحذر مينيز كلاً من، عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، بيتروس أراخو، علي لاجامي، سامي النجعي، وعبد الله مادو من الحصول على أي بطاقات أمام الوحدات الأردني، وفقاً لـ"الرياضية".
وفي حال حصول السداسي المهدد بالايقاف على بطاقة صفراء خلال مواجهة الوحدات، سوف يتغيبون عن مواجهة السد القطري.
ومن المقرر أن يلتقي النصر أمام الوحدات، اليوم (الإثنين) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.