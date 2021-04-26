نواف السالم (صدى):
كشف البرازيلي ميكالي المدير الفني لنادي الهلال، اليوم الاثنين، عن صعوبة مواجهة أجمك الأوزبكي، في اللقاء الذي يجمع الطرفين غدا الثلاثاء على ملعب الملز، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأوضح ميكالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال وأجمك، أن فريقه سيخوض لقاء منافسه الأوزبكي بتركيز عالي، خاصة أن لقاء الجولة الأولى أمامه كان صعبا، مؤكدًا أنه سيدخل المباراة من أجل الانتصار فقط، لاستعادة صدارة المجموعة الأولى.
وقال مدرب الهلال: "لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءاً من المباراة المقبلة.. الغضب لن يحل الموقف ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح كل الأخطاء" .
وكانت مباراة الجولة الأولى بين الهلال وأجمك قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما يتقاسم الهلال صدارة المجموعة الأولى مع استقلال دوشنبه الطاجيكي بـ 7 نقاط، بينما يأتي شباب الأهلي دبي وأجمك في المركزين الثالث والرابع بـ 4 نقاط.