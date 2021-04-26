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مدرب الهلال: لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية

منذ 21 دقيقة
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مدرب الهلال: لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية

نواف السالم (صدى):
كشف البرازيلي ميكالي المدير الفني لنادي الهلال، اليوم الاثنين، عن صعوبة مواجهة أجمك الأوزبكي، في اللقاء الذي يجمع الطرفين غدا الثلاثاء على ملعب الملز، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضح ميكالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال وأجمك، أن فريقه سيخوض لقاء منافسه الأوزبكي بتركيز عالي، خاصة أن لقاء الجولة الأولى أمامه كان صعبا، مؤكدًا أنه سيدخل المباراة من أجل الانتصار فقط، لاستعادة صدارة المجموعة الأولى.

وقال مدرب الهلال: "لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءاً من المباراة المقبلة.. الغضب لن يحل الموقف ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح كل الأخطاء" .

وكانت مباراة الجولة الأولى بين الهلال وأجمك قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما يتقاسم الهلال صدارة المجموعة الأولى مع استقلال دوشنبه الطاجيكي بـ 7 نقاط، بينما يأتي شباب الأهلي دبي وأجمك في المركزين الثالث والرابع بـ 4 نقاط.

الهلال
دوري أبطال آسيا
ميكالي
أجمك الأوزبكي

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د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

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