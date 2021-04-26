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شرطة الرياض: القبض على (4) مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن

منذ 22 دقيقة
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شرطة الرياض: القبض على (4) مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا منزلين في أحد أحياء مدينة الرياض يسكن بها عمالة وافدة، وسرقوا ما بحوزتهم من مبالغٍ مالية ومقتنيات، تحت التهديد بسلاحٍ ناري، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

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