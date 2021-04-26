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بالفيديو.. توقعات لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق

منذ 24 دقيقة
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بالفيديو.. توقعات لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، وجود أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة؛ حيث تنتشر السحب التي تساهم في تشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة خلال الساعات القادمة.

وكشف المركز، عن استقرار الأجواء وهدوء الرياح نسبيًا فيما تنشط الرياح الغربية على الأجواء الشمالية مما يساهم في تلطيف الأجواء على المناطق شمال غرب المملكة، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".

وأشار إلى أنه تبقى الحرارة في معدلاتها على مناطق وسط المملكة، فيما هناك تنبيهات لبعض المناطق من تكون سحب ركامية تبشر بهطول الأمطار.

المملكة
الطقس
الأرصاد
سحب ركامية

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د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

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