الأعداد السابقة للصحيفة

تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني يكشف حجم النفوذ الحقيقي للحرس الثوري

منذ 56 دقيقة
1689
3
تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني يكشف حجم النفوذ الحقيقي للحرس الثوري

طهران (صدى):
كشف تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن الحجم الحقيقي للحرس الثوري الإيراني في وضع سياسات البلاد.

وأكد محمد جواد ظريف، أن الحرس من يأخذ القرارات الحيوية متخطيًا قرارات الحكومة في طهران، ومتجاهلًا أي نصيحة، فيما ذكر قائد فليق القدس الراحل، قاسم سليماني، متجنبًا استخدام لجهة التبجيل الرسمية لطهران.

وأوضح إن سليماني كان عقبة أمامه في عديد من المناسبات، وعمل مع روسيا لتهديد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية، كما تبنى سياسات أحادية الجانب في الحرب السورية تسببت في تدمير مصالح طهران هناك.

وذكر في التسجيل المسرب «الجيش هو من يحكم في إيران. ضحيت بالدبلوماسية من أجل المجال العسكري بدلًا من أن يخدم الجيش العمل الدبلوماسي». وهذه المقابلة جزء من مشروع تاريخي شفهي يوثق عمل الحكومة الإيرانية الحالية، ولم تكن معدة للنشر.

الحرس الثوري الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
محمد ظريف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49185
منذ 39 دقيقة
معروف ان اللي يحكم و يدير البلاد هو الخامنئي والحرس الثوري التابعه له
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9020
منذ 25 دقيقة
خامنئي تابع للحرس الثوري لأن ما ينفع الحرس الثوري يكون تابع للثورة وتابع للمرشد الأعلى للبلاد لأنك مصالح البلاد في طريق معاكس للصالح وفي طريق معاضد للثروة التي يمتلكها الحرس من جهة والمرشد من الجهة الثانية فهو تقاسم للسلطة وليس أحد فوق أحد على مستوى القيادات القادرة على ضبط إيقاع ونغم نظام الحكم في إيران
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9020
منذ 12 دقيقة
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم في حرارة التسخين سبق وأن شرحت دورها لكم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السليمان» يوضح حكم من صام في بلد رُؤي فيه الهلال ثم سافر لآخر
بالفيديو.. «السليمان» يوضح حكم من صام في بلد رُؤي فيه الهلال ثم سافر لآخر
منذ 12 ثانية 999
الإيقاف يهدد 6 لاعبين في النصر
الإيقاف يهدد 6 لاعبين في النصر
منذ 20 دقيقة 1543
مدرب الهلال: لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية
مدرب الهلال: لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية
منذ 21 دقيقة 1396
شرطة الرياض: القبض على (4) مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن
شرطة الرياض: القبض على (4) مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن
منذ 22 دقيقة 1364
بالفيديو.. توقعات لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق
بالفيديو.. توقعات لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق
منذ 23 دقيقة 1426
بالفيديو.. مجندات أمن الطرق يكثفن جهودهن لتسهيل دخول المعتمرين حاملي التصاريح
بالفيديو.. مجندات أمن الطرق يكثفن جهودهن لتسهيل دخول المعتمرين حاملي التصاريح
منذ 40 دقيقة 1861
منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء
منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء
منذ 46 دقيقة 1463
تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني يكشف حجم النفوذ الحقيقي للحرس الثوري
تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني يكشف حجم النفوذ الحقيقي للحرس الثوري
منذ 56 دقيقة 1692
كاريلو: سنعود مجددا ونحقق الانتصار
كاريلو: سنعود مجددا ونحقق الانتصار
منذ ساعة 1505
بالصور.. معلم يمنح طلابه المتفوقين برفحاء دراجات هوائية
بالصور.. معلم يمنح طلابه المتفوقين برفحاء دراجات هوائية
منذ ساعة 1714