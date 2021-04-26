كاريلو: سنعود مجددا ونحقق الانتصار

ماجد محمد (صدى):
دعا لاعب نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، الجميع إلى عدم القلق مؤكدًا على عودة الفريق لتحقيق الانتصار بعد الهزيمة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال كاريلو: "لا تقلقوا سنعود مجددا ونحقق الانتصار، نحن منزعجون اكثر من الجميع وسنسعى لمسح الصورة والتعويض"، مضيفًا: "ندرك حجم الضغوطات علينا، ونعي ان المسؤولية تقع علينا كلاعبين .. طريقة خسارة مواجهتنا الماضية كانت مزعجة، ويجب علينا التصحيح والظهور بالصورة المطلوبة ".
- وتابع اللاعب البيروفي:"نعمل على الظهور بصورة مغايرة، في المباراة الماضية شاهدنا حتى على وجوه لاعبين المنافس انهم غير مصدقين هذه النتيجة.. واجهنا تكتل دفاعي قوي بعد تقدمهم رغم محاولاتنا التسجيل "، مستطردًا:"في الوقت الحالي يجب ان لا نطأطيء الرؤوس وأن نبذل كل ما لدينا للعودة وتحقيق الانتصار في المباراتين المقبلتين وخطف بطاقة التأهل ".