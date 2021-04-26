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حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، متوقعًا استمرار هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة نجران كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ).

وأشار إلى أن البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

وقال أن الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر، فيما حالة البحر: خفيف الموج.

المملكة
حالة الطقس
الأمطار
مركز الأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

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