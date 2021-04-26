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بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم من أفطر لعذر وزال العذر في نهار رمضان

منذ ساعة
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بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم من أفطر لعذر وزال العذر في نهار رمضان

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، حكم من أفطر في نهار رمضان لعذر، ثم زال عنه هذا العذر في نفس اليوم، فهل يواصل الفطر أم يمسك.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" الذي يعرض على "قناة السعودية"، إن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا انتهى من العذر المقتضي لإفطاره أثناء صومه، فيجب عليه الإمساك احتراماً لشهر رمضان.

وأشار "المنيع" إلى أن هذا اليوم المُمسك ليس محسوباً للمسلم نفسه، وإنما يصومه على سبيل الإمساك لا على سبيل أنه محسوب له صوماً.

رمضان
عبدالله المنيع
فتاوى
الإفطار
الصوم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49185
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيها العرب الكرام في أصقاع العالم العربي المنكمش إحذروا ألآعيب بعض العجم المجوسي الصفوي الذين يحكمون باسم الملة وهم في عقيدتهم مزدوجات أفران تتحكم...
ابو عمار
بيحبك و بيحب غيرك من النسوان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
د محمد ماجد بخش
يستاهلون فوق التكريم دعوة من أخوانهم في الله لإخوانهم في البذل والعطاء والتضحية وإجرهم على الله

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