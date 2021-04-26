وظيفة شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة بمجال العلاقات العامة والإعلام، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي علاقات عامة وإعلام، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة، الإعلام) أو ما يعدلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــا .