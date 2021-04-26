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فرض غرامات ضد 4 سيدات و10 رجال للتلاعب بالأسهم

منذ 59 دقيقة
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فرض غرامات ضد 4 سيدات و10 رجال للتلاعب بالأسهم

الرياض (صدى):
فرضت هيئة السوق المالية، غرامات على 14 متداولاً في سوق الأسهم (4 سيدات و10 رجال)، لقيامهم بممارسات وتصرفات شكلت تلاعباً واحتيالاً، مما أعطى انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للعديد من الشركات.

وأوضحت الهيئة، أنه يصل إجمالي قيمة المبالغ المقرر استردادها نحو 17.01 مليون ريال، تنوعت بين غرامات واسترداد أرباح غير مشروع، فيما بلغت الغرامات المفروضة على السيدات الأربع 230 ألف ريال.

وأشارت إلى أنه بلغت أرباحهن غير المشروعة المقرر استردادها 785.4 ألف ريال، أما الرجال المخالفون فبلغت الغرامات المفروضة عليهم نحو 1.71 مليون ريال، فيما سيسترد منهم أرباح قيمتها 5.14 مليون ريال.

الأسهم
السوق المالية
غرامات

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