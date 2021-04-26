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بالصور.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة

منذ 22 دقيقة
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بالصور.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 13/رمضان/1442هـ، 1577 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، يأتي ذلك من خلال جهود الأمانة في تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، وكذلك من خلال مبادرة "ممتثل" الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا،

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 27 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت الأمانة بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

أمانة الشرقية
منشآت مخالفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
حسابة على الله
نبيل
حسابة على الله
وجه السعد مطلب هلالي
كلامك جميل عن المعيوف والبليهي المفهي والاظهره المزاجيين ويحتاج الهلال قلب دفاع صلب جنب الكوري ومهاجم خلف قوميز اما الاستغناء علي قوميز فلا ثم...
حيبي الوطيان مطلب الجماهير علي حساب ابو ضحكه المعيوف
المعيوف والله حرام تلعب اساسي علي حساب حبيب الوطيان من رجعت من اصابتك يالمعيف هزائم وهديا اقول منك واول مامسكت قدام النصر انهزمنا وقبلها...
د محمد ماجد بخش
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

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