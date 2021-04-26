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"العنف الأسري" يتفاعل مع حالة مواطنة مطلقة تتعرض للتعنيف هي وأطفالها

منذ 12 دقيقة
1380
"العنف الأسري" يتفاعل مع حالة مواطنة مطلقة تتعرض للتعنيف هي وأطفالها

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع شكوى مواطنة منفصلة عن زوجها ناشدت خلالها تخليصها من العنف الذي تتعرض له هي وأطفالها من قبل أهلها.

وقالت صاحبة الشكوى في شكواها: إنها منفصلة ومعها أطفالٌ من طليقها، وتسكن مع أهلها؛ إلا أن بيئة أهلها لا تصلح لها بسبب التعنيف الذي تتعرّض له هي وأطفالها، وإنها ترغب في الخروج من منزل أهلها وأن تسكن في منزل مستقل، فهل يمكنها فعل ذلك بسبب تخوفها من أهلها أن يقوموا بالإبلاغ عنها؟.

ورداً على شكواها طالب مركز تلقي بلاغات العنف الأسري التواصل معه قائلاً: "أختي الكريمة نفيدك بأننا موجودون لخدمتك، ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

أطفال
مواطنة
شكوى
العنف الأسري

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
حسابة على الله
نبيل
حسابة على الله
وجه السعد مطلب هلالي
كلامك جميل عن المعيوف والبليهي المفهي والاظهره المزاجيين ويحتاج الهلال قلب دفاع صلب جنب الكوري ومهاجم خلف قوميز اما الاستغناء علي قوميز فلا ثم...
حيبي الوطيان مطلب الجماهير علي حساب ابو ضحكه المعيوف
المعيوف والله حرام تلعب اساسي علي حساب حبيب الوطيان من رجعت من اصابتك يالمعيف هزائم وهديا اقول منك واول مامسكت قدام النصر انهزمنا وقبلها...
د محمد ماجد بخش
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

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