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الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 230 الف مكالمة خلال 3 أشهر بالرياض

منذ 31 دقيقة
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الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 230 الف مكالمة خلال 3 أشهر بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض 231994 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2021م تم أنشاء منه 51893 بلاغ تم انشاءه ومباشرته، و457 بلاغ عبر تطبيق أسعفني التابع للهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي مباشرتها خلال الربع الأول أكثر من 48190 حالة منها 35679 حالة مرضية و12556 حوادث، حيث نقل الفرق الاسعافية المباشرة خلال هذه الفترة 22370 حالة للمستشفيات والمراكز القريبة من الحالة أو الي تتناسب مع نوع الإصابة والمرض للحالة المنقولة فيمام تم معالجة 24745 حالة في الموقع ولا تستدعي النقل للمستشفى أو رفض الحالة أو ذويه للنقل، وبلغ اجمالي الوفيات 1075 وفاة.

وقد بلغ زمن الاستجابة من تلقى البلاغ حتى وصول الفرق الاسعافية للموقع 00.12.39 ، وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة اقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم اثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول أضافة عدم ملاحقة سيارات الأسعاف اثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة.

الرياض
الهلال الأحمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
حسابة على الله
نبيل
حسابة على الله
وجه السعد مطلب هلالي
كلامك جميل عن المعيوف والبليهي المفهي والاظهره المزاجيين ويحتاج الهلال قلب دفاع صلب جنب الكوري ومهاجم خلف قوميز اما الاستغناء علي قوميز فلا ثم...
حيبي الوطيان مطلب الجماهير علي حساب ابو ضحكه المعيوف
المعيوف والله حرام تلعب اساسي علي حساب حبيب الوطيان من رجعت من اصابتك يالمعيف هزائم وهديا اقول منك واول مامسكت قدام النصر انهزمنا وقبلها...
د محمد ماجد بخش
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

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