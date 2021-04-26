وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة المراعي اليوم الاثنين عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض والخرج وحائل.
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي منسق مكتب المساعدة، ومسؤول محاسبة أول في حائل، فيما تتوفر وظيفة مدير تطوير المنتجات في الخرج، ومساعد مدير المنتجات في الرياض.
ويشترط للتقدم على هذه الوظائف المتوفرة في حائل، الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات التقنية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات الإدارية ومعرفة إطار عمل ومنهجيات مكتبة البنية التحتية.
كما يشترط للتقدم على وظيفة مدير تطوير المنتجات المتوفرة في الخرج، الحصول على مؤهل علمي مناسب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع المواد الغذائية، فيما يشترط لوظيفة مدير المنتجات بالرياض الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في التسويق وإجادة اللغة الإنجليزية.