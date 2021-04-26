الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة المراعي

منذ 47 دقيقة
1728
وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة المراعي اليوم الاثنين عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض والخرج وحائل.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي منسق مكتب المساعدة، ومسؤول محاسبة أول في حائل، فيما تتوفر وظيفة مدير تطوير المنتجات في الخرج، ومساعد مدير المنتجات في الرياض.

ويشترط للتقدم على هذه الوظائف المتوفرة في حائل، الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات التقنية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات الإدارية ومعرفة إطار عمل ومنهجيات مكتبة البنية التحتية.

كما يشترط للتقدم على وظيفة مدير تطوير المنتجات المتوفرة في الخرج، الحصول على مؤهل علمي مناسب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع المواد الغذائية، فيما يشترط لوظيفة مدير المنتجات بالرياض الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في التسويق وإجادة اللغة الإنجليزية.

وظائف
شركة المراعي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
حسابة على الله
نبيل
حسابة على الله
وجه السعد مطلب هلالي
كلامك جميل عن المعيوف والبليهي المفهي والاظهره المزاجيين ويحتاج الهلال قلب دفاع صلب جنب الكوري ومهاجم خلف قوميز اما الاستغناء علي قوميز فلا ثم...
حيبي الوطيان مطلب الجماهير علي حساب ابو ضحكه المعيوف
المعيوف والله حرام تلعب اساسي علي حساب حبيب الوطيان من رجعت من اصابتك يالمعيف هزائم وهديا اقول منك واول مامسكت قدام النصر انهزمنا وقبلها...
د محمد ماجد بخش
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

أخر الأخبار

«الشورى» يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات
«الشورى» يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات
منذ 6 دقائق 1168
"العنف الأسري" يتفاعل مع حالة مواطنة مطلقة تتعرض للتعنيف هي وأطفالها
"العنف الأسري" يتفاعل مع حالة مواطنة مطلقة تتعرض للتعنيف هي وأطفالها
منذ 11 دقيقة 1374
اتهام رسمي ضد محمد رمضان بقتل الطيار أشرف أبو اليسر
اتهام رسمي ضد محمد رمضان بقتل الطيار أشرف أبو اليسر
منذ 16 دقيقة 479
بالصور.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة
بالصور.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة
منذ 21 دقيقة 1430
الاتحاد ينفي تلقيه عروض لانتقال بيرجوفيتش لأحد الأندية الصربية
الاتحاد ينفي تلقيه عروض لانتقال بيرجوفيتش لأحد الأندية الصربية
منذ 27 دقيقة 1475
الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 230 الف مكالمة خلال 3 أشهر بالرياض
الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 230 الف مكالمة خلال 3 أشهر بالرياض
منذ 31 دقيقة 1477
الكشف عن تصميمات متوقعة لينكون نافيجيتور القادمة
الكشف عن تصميمات متوقعة لينكون نافيجيتور القادمة
منذ 36 دقيقة 1360
أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر ويوجه بمضاعفة الأداء الرقابي
أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر ويوجه بمضاعفة الأداء الرقابي
منذ 42 دقيقة 1645
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة في شركة المراعي
منذ 47 دقيقة 1730
القيادة تهنئ رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده
منذ 51 دقيقة 1592