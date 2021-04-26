محكمة كويتية تقضي بالسجن المؤبد ضد حاكم المطيري لتآمره مع القذافي

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد ضد السياسي الكويتي المقيم في تركيا حاكم المطيري في القضية المرتبطة بتسريبات خيمة القذافي.
ووثقت تسريبات أحد لقاءات حاكم المطيري، بزعيم ليبيا الراحل معمر القذافي؛ حيث كشف عرضا قدمه المطيري لزعزعة الوضع في دول الخليج، ملمحا إلى استخدام القبائل في ذلك، لافتًا إلى تداخل العلاقات القبلية بين الكويت والمملكة، ومحاولة زعزعة نظام الحكم.
وكان تسريب آخر قد كشف تآمر حاكم المطيري مع القذافي للتخطيط لنشر الفوضى الخلاقة، كما يسميها الزعيم الليبي الراحل في دول عربية ومنها دول الخليج.