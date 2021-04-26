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لبنان: نحن مع السعودية في محاربة شبكات التهريب ولا نقبل أي أذى لها

منذ ساعة
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لبنان: نحن مع السعودية في محاربة شبكات التهريب ولا نقبل أي أذى لها

بيروت (صدى):
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب، إلى أن لبنان لا تقبل بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، وذلك تعليقاً على قرار منع دخول الخضروات والفواكه القادمة من لبنان بسبب عمليات التهريب الكبيرة التي تستهدف المملكة.

وقال رئيس الحكومة، نحن حريصون على أفضل العلاقات، وبالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين.

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين مع الحكومة لبحث ملابسات قرار منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته.

المملكة
لبنان
تهريب مخدرات
رئيس الحكومة اللبنانية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8977
منذ 49 دقيقة
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

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أحدث التعليقات

نبيل
حسابة على الله
نبيل
حسابة على الله
وجه السعد مطلب هلالي
كلامك جميل عن المعيوف والبليهي المفهي والاظهره المزاجيين ويحتاج الهلال قلب دفاع صلب جنب الكوري ومهاجم خلف قوميز اما الاستغناء علي قوميز فلا ثم...
حيبي الوطيان مطلب الجماهير علي حساب ابو ضحكه المعيوف
المعيوف والله حرام تلعب اساسي علي حساب حبيب الوطيان من رجعت من اصابتك يالمعيف هزائم وهديا اقول منك واول مامسكت قدام النصر انهزمنا وقبلها...
د محمد ماجد بخش
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

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