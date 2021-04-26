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أبرز المعلومات عن اللبناني المتهم بتهريب الكبتاجون إلى المملكة

منذ ساعة
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أبرز المعلومات عن اللبناني المتهم بتهريب الكبتاجون إلى المملكة

علي القحطاني (صدى):
يعد اللبناني حسن دقو، هو أحد أبرز المتهمين بتصنيع وتجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في لبنان، وهو من بلدة الطفيل اللبنانية الحدودية الخاضعة لسيطرة النظام السوري و"حزب الله" اللبناني.

وألقت قوات الأمن اللبناني القبض على حسن دقو مع 4 من مساعديه، بينما تمكّن الباقون من الفِرار؛ قيل إن وجهتهم كانت تركيا، وذلك بعد مصادرة شحنة كبتاجون تم تهريبها إلى ماليزيا؛ تمهيداً لإعادة تهريبها من ماليزيا عبر أثاث منزلي إلى المملكة لإبعاد الشبهة.

وكشف تسريب صوتي للمحامية اللبنانية سحر محسن؛ زوجة المتهم الموقوف دقو، عن طلبها محاولة رشوة القاضي شربل أبي سمرا؛ الذي يتولى التحقيق في الدعوى، بينما زوجها الذي في العقد الرابع من عمره، كان مواطناً عادياً لا يملك شيئاً إلى أن عمل في المخدرات، وبدأ بتصنيع الكبتاغون وبنى مصانع عدة، أحدها في بلدته الطفيل والبقية داخل الأراضي السورية.

وفي سنة 2014، تمّ تهجير أهل البلدة بعد أن احتلها "حزب الله" وعناصر النظام السوري، وتمّت مصادرة مصنع الكبتاغون الخاص به من الطفيل لتعود القوى التي صادرت المصنع بإعادته إلى مكانه بأوامر حزبية، كما قام بوضع اليد على أراضي البلدة بشراء 600 سهم، أي ما يعادل 13 ألف دونم من أراضي بلدته الطفيل من مالكها من آل خنافر من بلدة جنوبية.

 

 

المملكة
لبنان
الكبتاجون
حسن دقو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8977
منذ 52 دقيقة
مخطط إجرامي حزبي شيطاني واسع ومتواصل

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أحدث التعليقات

نبيل
حسابة على الله
نبيل
حسابة على الله
وجه السعد مطلب هلالي
كلامك جميل عن المعيوف والبليهي المفهي والاظهره المزاجيين ويحتاج الهلال قلب دفاع صلب جنب الكوري ومهاجم خلف قوميز اما الاستغناء علي قوميز فلا ثم...
حيبي الوطيان مطلب الجماهير علي حساب ابو ضحكه المعيوف
المعيوف والله حرام تلعب اساسي علي حساب حبيب الوطيان من رجعت من اصابتك يالمعيف هزائم وهديا اقول منك واول مامسكت قدام النصر انهزمنا وقبلها...
د محمد ماجد بخش
من يقف وراء إنفجار مرفأ بيروت خييي

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