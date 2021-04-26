مخترع لقاح كورونا يعيش في شقة متواضعة ولا يملك سيارة

وكالات (صدى):
كشف تقرير، عن ملامح من حياة الرئيس التنفيذي والعالم الذي يقف وراء أول لقاح لفيروس كوفيد-19، أوغور شاهين، حيث ذكر أنه مع تطوير اللقاح، ارتفع سهم BioNTech بنحو 900% منذ الاكتتاب في عام 2019، واليوم تقدر قيمة الشركة بنحو 37 مليار دولار.
ويعيش أوغور شاهين، في شقة متواضعة في مدينة ماينز الألمانية، ويركب دراجته للذهاب إلى العمل، ولا يمتلك سيارة، فيما قيل أنه تعلم الجوانب المتعلقة بإدارة أعمال شركات التقنية الحيوية من مقاطع فيديو عبر الإنترنت، وقراءة كتاب (Business Plans for Dummies).
وفي وقت مبكر من يناير 2020، عرف شاهين أن فيروس كوفيد-19 سيصبح وباءً مميتًا، وسخر قدرات شركة BioNTech لابتكار لقاح باستخدام تقنية مرسال RNA لمكافحته، ثم دخل في شراكة مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر لتطوير وتوريد ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح للعالم بحلول نهاية 2021.