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بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4 شاحنات طبية لمستشفيات تعز اليمنية

منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 4 شاحنات طبية لمستشفيات تعز اليمنية

الرياض (صدى):
وصلت 4 شاحنات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مستشفيات مدينة تعز اليمنية، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" .

وذكر تقرير لقناة "الإخبارية" أن هذه الشحنات حملت أكثر من 30 ألف طنًا من المواد الطبية لمكافحة انتشار الوباء.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه المساعدات تأتي استمرارًا لدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوزارة الصحة اليمنية، ومساهمة منه لدعم القطاع الصحي في اليمن؛ حيث ستساعد هذه المواد الطبية في نقص الحاصل في الأدوية بمستشفيات مدينة تعز.

اليمن
تعز
مركز الملك سلمان للإغاثة
شاحنات طبية

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
الله يرحمه لن يتكرر اذكر اخذ فنادق بالشرقيه وغيرها إلى مستشفيات اذكر وحنا مستشفى عسكري كنا نخاف منه يمر علينا إذا شفنا شخص متلثم...
صحيح
مافيه ولاقرار لصالح المواطن ولم نعد نهتم به لانه ضد المواطن وكله تصريف هروج
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...
7UP
الزحف مليون
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...

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