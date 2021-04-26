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وظائف شاغرة في شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف»

منذ 58 دقيقة
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وظائف شاغرة في شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل خزينة أول: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومهندس عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية)، خبرة لا تقل عن 11 سنة في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس عمليات ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية): خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم متاح الآن وعند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــا .

 

وظائف
شركة ينبع أرامكو سينوبك

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
الله يرحمه لن يتكرر اذكر اخذ فنادق بالشرقيه وغيرها إلى مستشفيات اذكر وحنا مستشفى عسكري كنا نخاف منه يمر علينا إذا شفنا شخص متلثم...
صحيح
مافيه ولاقرار لصالح المواطن ولم نعد نهتم به لانه ضد المواطن وكله تصريف هروج
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...
7UP
الزحف مليون
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...

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