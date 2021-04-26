وظائف شاغرة في شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية بينبع الصناعية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل خزينة أول: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومهندس عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية)، خبرة لا تقل عن 11 سنة في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس عمليات ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية): خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم متاح الآن وعند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــا .