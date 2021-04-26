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«الصحة»: مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة بعضهم دون الحاجة لارتداء الكمامات

منذ ساعة
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«الصحة»: مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة بعضهم دون الحاجة لارتداء الكمامات

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة بعضهم دون الحاجة لارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الجسدي، ولكن ينبغي لهم الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات.

وذكرت الوزارة، أن مستكملي التحصينات هم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين، أو أمضوا أسبوعاً واحداً للقاح معتمد ذي جرعة واحدة، أو أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مستكملي التحصينات ليس إلزاماً عليهم إجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة، إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفيروس كورونا.

 

 

وزارة الصحة
لقاح كورونا
التحصينات

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
الله يرحمه لن يتكرر اذكر اخذ فنادق بالشرقيه وغيرها إلى مستشفيات اذكر وحنا مستشفى عسكري كنا نخاف منه يمر علينا إذا شفنا شخص متلثم...
صحيح
مافيه ولاقرار لصالح المواطن ولم نعد نهتم به لانه ضد المواطن وكله تصريف هروج
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...
7UP
الزحف مليون
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...

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