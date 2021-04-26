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القبض على مواطن و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل بالمدينة المنورة

منذ ساعة
2011
القبض على مواطن و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في النشل وتحايلهم على العمالة، بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية، ومن ثم تبديل البطاقات بأخرى، وعثر بحوزتهم على (21) بطاقة لبنوك محلية، وقدرت قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بمبلغ (48,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

القبض
المدينة المنورة
مواطن

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
الله يرحمه لن يتكرر اذكر اخذ فنادق بالشرقيه وغيرها إلى مستشفيات اذكر وحنا مستشفى عسكري كنا نخاف منه يمر علينا إذا شفنا شخص متلثم...
صحيح
مافيه ولاقرار لصالح المواطن ولم نعد نهتم به لانه ضد المواطن وكله تصريف هروج
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...
7UP
الزحف مليون
اغلبنا مايعرف دعاء السجدة" .. الدعاء : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين .. : ذكّر...

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