ضبط 24 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في جازان

جازان (صدى):
تمكنت دوريات المجاهدين التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، من ضبط أكثر من ٢٤ كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.
ومن جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمجاهدين، عبدالمجيد الكنعان، أن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين في جازان، تمكنت من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر.
وأوضح "الكنعان" أنه عثر بحوزتهما 24,460 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد جرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.