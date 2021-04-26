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ضبط 24 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في جازان

منذ 18 دقيقة
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ضبط 24 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في جازان

جازان (صدى):
تمكنت ‏دوريات المجاهدين التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، من ضبط أكثر من ٢٤ كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

ومن جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمجاهدين، عبدالمجيد الكنعان، أن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين في جازان، تمكنت من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر.

وأوضح "الكنعان" أنه عثر بحوزتهما 24,460 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد جرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

جازان
الحشيش
الإدارة العامة للمجاهدين

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
رحمك الله يا أبا يارا،وغفر لك.
واضح*** وصريح***
• اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. • اللَّهُمَّ إني...
ابو وليد
طيب
ابو وليد
الله لايشفيه ولا يعافيه
عقد الماس
هي ليش جات لغرفته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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