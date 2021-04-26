جامعة الجوف توفر وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الجوف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، من حمَلة شهادة الدكتوراه في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل في كليات الجامعة في كل من: (سكاكا، والقريات، وطبرجل).
واشترطت الجامعة، أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة (انتظامًا)، امتداد التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، ويستثنى التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم، اجتياز المقابلة الشخصية، لافتة إلى أن الوثائق المطلوبة هي: صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، صورة من المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 شوال 1442هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .