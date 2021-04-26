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وزير الخارجية الإيراني يصل العراق
منذ 36 دقيقة
1695
وكالات (صدى):
وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل قليل العراق في زيارة رسمية .
وسيلتقي ظريف في بغداد رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين .
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إيران
ظريف
التعليقات
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أحدث التعليقات
فبصل
رزقك يا در باوي
Z
يا.. واااد بلا بكش😁
ع ق ب
المشكله إن عشماوي مات إمبارح مفيش شنق
ابو رياض الحربي
اقنصه ورتاح من الأشكال هاذي يسوون فتن بالدول العربية
عبدالله
إلى الجحيم
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