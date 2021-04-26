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رسالة خاصة من فيجسا لجماهير الأهلي بعد عودته للمملكة

منذ 57 دقيقة
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رسالة خاصة من فيجسا لجماهير الأهلي بعد عودته للمملكة

ماجد محمد (صدى):
قدّم محترف فريق الأهلي، اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا، رسالة شكر إلى جماهيره، عقب عودته إلى المملكة، بعد غيابه طوال الفترة الماضية لتواجده في بلاده.

وصرح فيجسا: "أود أن أشكر جميع الجماهير على مشاعرهم الصادقة تجاه الوالدة، لقد عدت الآن وقريبًا سوف أكون جاهزًا، شكرًا لكم.. وأراكم قريبًا".

وشارك الصربي فيجسا، في تدريبات الفريق بعد تأخر وصوله مرتين، الأولى بسبب تعرضه لفيروس كورونا، والثانية لوفاة والدته، فيما أدى تدريبات منفردة، من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة، للمشاركة مع الأهلي بعد انتهاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، وعودة منافسات دوري المحترفين.

 

 

المملكة
الأهلي
فيجسا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
رحمك الله يا أبا يارا،وغفر لك.
واضح*** وصريح***
• اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. • اللَّهُمَّ إني...
ابو وليد
طيب
ابو وليد
الله لايشفيه ولا يعافيه
عقد الماس
هي ليش جات لغرفته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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