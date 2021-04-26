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لقطة جميلة لرجل يجلس في فناء مسجد قديما
منذ 51 دقيقة
545
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ع ق ب
المشكله إن عشماوي مات إمبارح مفيش شنق
ابو رياض الحربي
اقنصه ورتاح من الأشكال هاذي يسوون فتن بالدول العربية
عبدالله
إلى الجحيم
عبدالله
معلومات طيبة
منهن
معروفين مين الي يعرضن انفسهن للزاج اسئل عن الماضي والستقبل لعلك تظفر بواحدة منهن
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