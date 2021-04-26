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ضبط مستهتران أحدهما جلس على غطاء محرك السيارة بالرياض
منذ 29 دقيقة
1764
الرياض (صدى):
تمكن مرور منطقة الرياض من ضبط قائد مركبة تباهى بنشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته، بينما شخص آخر يجلس فوق غطاء محرك المركبة.
وأوضح المرور أنه تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
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