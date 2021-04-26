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القبض على 7 أشخاص تخصصوا في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء بجدة

منذ 49 دقيقة
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القبض على 7 أشخاص تخصصوا في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء بجدة

جدة (صدى):
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 7 أشخاص تخصصوا في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتهمين وهم، مواطنَين و5 مقيمين من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأضاف أن المتهمين ارتكبوا 7 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

جدة
مكة المكرمة
الشرطة

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