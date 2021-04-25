الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حمد القاضي: "في الشورى ليس للإنسان سلطة أنت أمام الله"

منذ 26 دقيقة
1381
2
بالفيديو.. حمد القاضي: "في الشورى ليس للإنسان سلطة أنت أمام الله"

علي القحطاني (صدى):
روى حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، تجربته في المجلس، مؤكدًا أنها تجربة مغايرة لكل التجارب، حيث المشاركة في صنع القرار.

وقال القاضي خلال برنامج "الليوان": "في مجلس الشورى ليس للانسان سلطة لا لرئيس المجلس ولا غيره، فأنت أمام الله والمواطن".

وتابع: "تعلمت أن أكون دقيقا في أي رأي أبديه، فعندما تقدم توصية يجب أن تكون قرأت الأنظمة وعرفت مدي تأثير هذه التوصية على الناس".

وأضاف: "أهم شيء يتميز به مجلس الشورى السعودي أن الأعضاء يختلفون تحت قبة المجلس لكن من أجل الوطن دون الانتماء لأي حزب أو قبيلة".

مجلس الشورى
حمد القاضي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8959
منذ 12 دقيقة
السلطة تعني الكثير وهذا الكثير هنا قليل أمام الموقف الذي وصفت
حمود
حمود عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
كل توصياتكم ضد المواطن، لاخير فيكم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حمود
كل توصياتكم ضد المواطن، لاخير فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه فنتاازه ..
ا
24 مليون و 288 الف
ابو محمد 😎 ✍️
مهبوله وعندها كلام تقوله ..
algernaas4
ياليتك ترحل وتفكنا من شرك ماتنفع رئيس نادي إنسان بااااارد البارحة الجماهير في مواقع التواصل ماخلت ولا بقت عليك وقلت إنك راح تقدم إستقالتك...

أخر الأخبار

أمانة جدة تطلق حملة ممتثل
أمانة جدة تطلق حملة ممتثل
منذ 3 دقائق 1071
عادل المرضي : الإتحاد أفضل الأندية السعودية آسيوياً
عادل المرضي : الإتحاد أفضل الأندية السعودية آسيوياً
منذ 12 دقيقة 158
جمال عارف : هؤلاء اللاعبين الذين يجب أن يراجعوا أنفسهم في الهلال
جمال عارف : هؤلاء اللاعبين الذين يجب أن يراجعوا أنفسهم في الهلال
منذ 15 دقيقة 205
طارق النوفل : أنا أرى أن إدارة الهلال رائعة لكن يوجد خلل
طارق النوفل : أنا أرى أن إدارة الهلال رائعة لكن يوجد خلل
منذ 17 دقيقة 196
بالفيديو.. حمد القاضي: "في الشورى ليس للإنسان سلطة أنت أمام الله"
بالفيديو.. حمد القاضي: "في الشورى ليس للإنسان سلطة أنت أمام الله"
منذ 26 دقيقة 1383
بلقيس فتحي ترفع قضية خلع ضد زوجها
بلقيس فتحي ترفع قضية خلع ضد زوجها
منذ 47 دقيقة 1361
القبض على مواطنين روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات" بالرياض
القبض على مواطنين روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات" بالرياض
منذ 55 دقيقة 1589
الهلال يعاود تدريباته ويستعد لأجمك الأوزبكي
الهلال يعاود تدريباته ويستعد لأجمك الأوزبكي
منذ 59 دقيقة 1552
أفهم أفهم يا مستشار
أفهم أفهم يا مستشار
منذ ساعة 1611
ناويه تنصح الحريم
ناويه تنصح الحريم
منذ ساعة 748