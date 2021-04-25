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القبض على مواطنين روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات" بالرياض

منذ 55 دقيقة
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القبض على مواطنين روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات" بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات"

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على المواطنَيْن، وذلك لقيامهما بترويج" مواد مخدرةمن خلال (سناب شات)، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.

الرياض
الشرطة
سناب شات

التعليقات

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أحدث التعليقات

حمود
كل توصياتكم ضد المواطن، لاخير فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه فنتاازه ..
ا
24 مليون و 288 الف
ابو محمد 😎 ✍️
مهبوله وعندها كلام تقوله ..
algernaas4
ياليتك ترحل وتفكنا من شرك ماتنفع رئيس نادي إنسان بااااارد البارحة الجماهير في مواقع التواصل ماخلت ولا بقت عليك وقلت إنك راح تقدم إستقالتك...

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