بالفيديو.. "حافظ" يكشف عن طريقة سهلة لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

عادل الحربي (صدى):
تحدث الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك، طلعت حافظ، عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني.
وقال طلعت حافظ، خلال لقائه في برنامج "هذي السعودية" على قناة "روتانا خليجية"، إن التطور التقني أصبح سلاحا ذا حدين، خاصة وأنه يسهم في التواصل بين أشخاص غرباء.
وأكد على ضرورة عدم التجاوب مع أي رقم غريب أو غير مألوف لتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني، كما حذر من الانسياق وراء أحلام الثراء السريع.
وتابع أن المعلومات الخاصة باتت متاحة للكثيرين اليوم، وذلك من خلال التواصل المستمر بشبكات الإنترنت، لافتا إلى أن محاولات الاحتيال تعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية.