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ضبط 100 معلناً ومعلنة بمواقع التواصل خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

منذ 3 ساعات
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ضبط 100 معلناً ومعلنة بمواقع التواصل خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

محمد السعران (صدى):
ضبطت وزارة التجارة 100 معلناً ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في منصات سناب شات وتويتر وانستجرام .

وأوقعت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور، 4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي "سناب شات، تويتر، وانستغرام"، حيث شملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وإدعاءات كاذبة، وإعلان لمنتجات مقلدة.

كما أحالت الوزارة 90 معلناً ومعلنة (39 رجل، 51 امرأة) قاموا بنشر 123 إعلان مخالف عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وشملت الأنشطة التي روج له المخالفون، العطورات والساعات الاكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية.

وكانت الوزارة أعلنت مسبقاً عن إيقاع غرامات مالية بقيمة 740 ألف ريال على 17 معلناً، ويكون بذلك إجمالي الغرامات التي أوقعتها وزارة التجارة 905 آلاف بحق 27 مخالفاً لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي إدعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

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