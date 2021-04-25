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الفتح يهز التعاون برباعية في بريدة 

منذ 51 دقيقة
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الفتح يهز التعاون برباعية في بريدة 

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي الفتح، على نظيره التعاون، بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة 27 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الفتح كل من، إياغو سانتوس لاعب التعاون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 16، وسفيان بن دبكة في الدقيقتين (55 و76)، ومحمد مجرشي في الدقيقة 80.

وعلى الصعيد الآخر  سجل للتعاون كل من، ليندر تاوامبا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف مروان سعدان لاعب الفتح هدفًا في مرماه عند الدقيقة 45، وأحرز روميرو غامارا الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 38 نقطة، ويواجه الوحدة السبت 15 مايو، بينما توقف التعاون عند النقطة 41، ويلاقي الأهلي الجمعة 7 مايو.

التعاون
بريدة
نادي الفتح
كأس الأمير محمد بن سلمان

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