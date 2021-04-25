لأول مرة.. مواجهة مرتقبة بين الهلال والنصر في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية

نواف السالم (صدى):
تترقب الجماهير الكروية مشاهدة ديربي الرياض بين الهلال والنصر للمرة الأولى في التاريخ، الذي سيحدث ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، وتحديدا في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية.
ونصت لائحة البطولة، إنه إذا تأهل الوصفاء الثلاثة، عن المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، سيلتقي متصدر الرابعة ووصيف الأولى وجهًا لوجه في دور الـ 16 بشرط واحد.
وعجز الشرط كل من المجموعتين الثانية والخامسة عن تقديم أكثر من فريق واحد، ويصعد إلى ثمن النهائي عن منطقة الغرب، متصدِّرو المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل 3 وصفاء، وبذلك فإنه في حالة تأهل الهلال والنصر بترتيبهما الحالي في مجموعته، سيلتقي الفريقان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وكان فريق النصر يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن السد القطري، بينما تراجع فولاد خوزستان الإيراني للمركز الثالث برصيد 5 نقاط ويظل الوحدات يقبع بذيل المجموعة بـ نقطة واحدة.