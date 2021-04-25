الأعداد السابقة للصحيفة

الشؤون الإسلامية تغلق 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 18

منذ ساعة
1479
الشؤون الإسلامية تغلق 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 18

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 78 يوماً 823 مسجداً ، فُتِحَ 782 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض، وأربعة بالمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 11 منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سلسلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. طيب يا سنابه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطير ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذي من الشيطان واستخيري ..

أخر الأخبار

بالفيديو .. طريقة أداء الزكاة في البضائع المتكدسة
بالفيديو .. طريقة أداء الزكاة في البضائع المتكدسة
منذ 3 دقائق 1127
مقتل امرأة في نهار رمضان على يد ابنها بسبب خلافات بينهما
مقتل امرأة في نهار رمضان على يد ابنها بسبب خلافات بينهما
منذ 10 دقائق 252
إغلاق ملعب معشوقة بالباحة حتي إشعار آخر
إغلاق ملعب معشوقة بالباحة حتي إشعار آخر
منذ 25 دقيقة 1503
إلهام الفضالة : هذه نصيحتي للي يبون يتزوجون
إلهام الفضالة : هذه نصيحتي للي يبون يتزوجون
منذ 25 دقيقة 387
فتاة تصاب بالصرع بعد تقدم شاب للزواج بها
فتاة تصاب بالصرع بعد تقدم شاب للزواج بها
منذ 25 دقيقة 310
هذا اللى ما ودك تلعب ضده
هذا اللى ما ودك تلعب ضده
منذ 26 دقيقة 270
طالب يفارق الحياة بعد وقوع عمود كرة سلة على رأسه 
طالب يفارق الحياة بعد وقوع عمود كرة سلة على رأسه 
منذ 32 دقيقة 440
لأول مرة.. مواجهة مرتقبة بين الهلال والنصر في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية
لأول مرة.. مواجهة مرتقبة بين الهلال والنصر في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية
منذ 52 دقيقة 2186
رد فعل " بن نافل " بعد خسارة الهلال أمام الاستقلال الطاجيكي
رد فعل " بن نافل " بعد خسارة الهلال أمام الاستقلال الطاجيكي
منذ 55 دقيقة 2174
موعد اكتمال القمر بدراً في المملكة
موعد اكتمال القمر بدراً في المملكة
منذ 57 دقيقة 1546