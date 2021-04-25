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مينيز: الفريق جاهز وسنحاول اختراق التكتلات الدفاعية للوحدات

منذ 14 دقيقة
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مينيز: الفريق جاهز وسنحاول اختراق التكتلات الدفاعية للوحدات

ماجد محمد (صدى):
علق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مانو مينيز، على المباراة التي ستقام، يوم غد، بين النصر والوحدات الأردني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن مباراة يوم غد تعد صعبة، لافتا إلى أن الفرق الأخرى بمجموعة النصر متقاربة في النقاط.

وأكد أنه تم إعداد الفريق بشكل جيد، مضيفا أن فريق الوحدات يدافع جيدًا، لذلك سيحاول تجهيز الفريق لبناء الهجمة واختراق التكتلات الدفاعية.

وأكد أن مباراة تعد مهمة بالنسبة لهم، لأن الفوز سيجعلهم يحتفظون بالصدارة والوصول إلى النقطة 11.

نادي النصر
الوحدات الأردني
مانو مينيز

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أحدث التعليقات

سلام
وبعدين
عبد العزيز
فعلا ساعات تعمل خير شر تلقى كسر خاطري لو انا والله لاعطيه قيمة نفقته بحائل + هدية مني 5000 ريال اما انه يعده وقدام...
بندر الحربي
انقذها الله سبحانه.. ثم اللقاح
د محمد ماجد بخش
المفكرون ينشغلون بعطاء الإنسان أما غيرهم فلا
هلالي محروق منكم
ياع.س.ع..سخريتكم من الاخرين تسببتو لزعيم بما حدث له وانتم تتحملون ذالك كل ماتقول(سنرى فريقك ابو خرقة القرنبع وش يسوي يا عالمي بدون آسيوية كيف...

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