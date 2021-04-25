نجاة ميسي من إصابة قوية خلال مباراة برشلونة وفياريال

وكالات (صدى):
نجا الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، من إصابة قوية خلال مباراة برشلونة وفياريال اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.
وجاء ذلك بعد أن تدخل تريجيروس بشكل عنيف على قدم المهاجم الأرجنتيني، ما جعله يسقط على الأرض ويصرخ من الألم.
وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي لبرشلونة وقام بإسعاف النجم الأرجنتيني، الذي تألم كثيرًا ثم قام بالركض قبل أن يعود للعب مرة أخرى، كما حصل تريجيروس على بطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل العنيف على ساق ليونيل ميسي.
وواصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2 – 1 على مضيفه فياريال.