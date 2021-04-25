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نجاة ميسي من إصابة قوية خلال مباراة برشلونة وفياريال

منذ 20 دقيقة
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نجاة ميسي من إصابة قوية خلال مباراة برشلونة وفياريال

وكالات (صدى):
نجا الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، من إصابة قوية خلال مباراة برشلونة وفياريال اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.

وجاء ذلك بعد أن تدخل تريجيروس بشكل عنيف على قدم المهاجم الأرجنتيني، ما جعله يسقط على الأرض ويصرخ من الألم.

وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي لبرشلونة وقام بإسعاف النجم الأرجنتيني، الذي تألم كثيرًا ثم قام بالركض قبل أن يعود للعب مرة أخرى، كما حصل تريجيروس على بطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل العنيف على ساق ليونيل ميسي.

وواصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2 – 1 على مضيفه فياريال.

 

ليونيل ميسي
الدوري الإسباني
نادي برشلونة الإسباني

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أحدث التعليقات

سلام
وبعدين
عبد العزيز
فعلا ساعات تعمل خير شر تلقى كسر خاطري لو انا والله لاعطيه قيمة نفقته بحائل + هدية مني 5000 ريال اما انه يعده وقدام...
بندر الحربي
انقذها الله سبحانه.. ثم اللقاح
د محمد ماجد بخش
المفكرون ينشغلون بعطاء الإنسان أما غيرهم فلا
هلالي محروق منكم
ياع.س.ع..سخريتكم من الاخرين تسببتو لزعيم بما حدث له وانتم تتحملون ذالك كل ماتقول(سنرى فريقك ابو خرقة القرنبع وش يسوي يا عالمي بدون آسيوية كيف...

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