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واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة بشأن الرسائل الصوتية 

منذ ساعة
2085
واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة بشأن الرسائل الصوتية 

وكالات (صدى):
أطلقت واتساب أخيراً خاصية جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية بسرعات مختلفة في نسخة بيتا التجريبية على نظام أندرويد.

ويعد التحكم بسرعة تشغيل الرسائل الصوتية متأخراً نوعاً ما؛ لأن تطويره استغرق وقتاً طويلاً، ولأن واتساب يبدو بطيئاً في إطلاق الخصائص الجديدة مقارنة بمنصات أخرى مثل تيليغرام، وفقاً لما قاله موقع xda-developers.com.

وأصبح بإمكان بعض مستخدمي نسخة WhatsApp Beta 2.21.9.4 رؤية زر على الرسائل الصوتية يتيح خيارات التشغيل بالسرعة العادية 1× والسرعة المضاعفة مرة ونصف 1.5× والمضاعفة مرتين 2×.

وعند الضغط على الزر تتغير السرعة إلى الخيار التالي. وينبغي أن تكون هذه الخاصية مفيدة بما أنها تعطي المستخدم خيار الاستماع بسرعة لاستخلاص النقاط المهمة من الرسالة الصوتية أو عندما تكون هناك رسائل كثيرة في مجموعات الدردشة ولا يملك المستخدم الوقت الكافي للاستماع إليها بالسرعة العادية.

واتساب
نظام أندرويد
الرسائل الصوتية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سلسلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. طيب يا سنابه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطير ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذي من الشيطان واستخيري ..

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