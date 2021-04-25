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محمد القرني يدير مباراة التعاون أمام الفتح

منذ 48 دقيقة
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محمد القرني يدير مباراة التعاون أمام الفتح

ماجد محمد (صدى):
كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، أن حكم الساحة محمد القرني يدير مباراة نادي التعاون أمام الفتح، ضمن مواجهات الجولة الـ28 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام المباراة اليوم بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتم تقديم المباراة بين الفريقين، كما تم تقديم موعد مباراة القادسية والفيصلي بالجولة الـ28، وذلك بسبب وصول الفيصلي والتعاون إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المنتظر إقامته أواخر شهر مايو المقبل.

ويسعى نادي الفتح، إلى الثأر من نادي التعاون والفوز عليه، وذلك بسبب إقصائه من بطولة كأس الملك، بعد الفوز عليه يوم 4 إبريل الجاري بثلاثية لهدفين في دور نصف النهائي، كذلك فاز التعاون على النموذجي في الدور الأول من دوري المحترفين بنتيجة هدفين لهدف.

 

التعاون
الفتح
دوري المحترفين
محمد القرني

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عنوان الخبر في غلط واضح وكارثي.... المفروض بعد والدي تنحط نقطه. عشان المعنى مايختلف ويصبح الخبر صحيح.. والنقطه حاجه مهمه في اللغه العربيه مادري...
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