وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عن توفر وظائف صحية وطبية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت أن الوظائف الشاغرة: مساعد طبيب أسنان (Dental Assistant)، درجة الدبلوم في تخصص مساعد طب الأسنان أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن (1) سنة في مجال مماثل، مخطط مواد طبية ( صيدلي) Material Controller (Pharmacist): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن (2) سنة في مجال مماثل.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى صيدلي إكلينيكي (Clinical Pharmacist): درجة الماجستير في تخصص الصيدلة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن (2) سنة في مجال مماثل، فيما للتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- مساعد طبيب أسنان من هنــــــــــــا .
2- مخطط مواد طبية من هنــــــــــا .
3- صيدلي إكلينيكي من هنــــــــــا .